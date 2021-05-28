Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Tekvando Kadın Milli Takım kampını ziyaret etti
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Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Tekvando Kadın Milli Takım kampını ziyaret etti

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Tekvando Kadın Milli Takım kampını ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan Tekvando Kadın Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan Tekvando Kadın Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

Tekvando Kadın Milli Takımı, Japonya'nın Başkenti Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyatlarına Antalya'da hazırlanıyor. Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımımızın Azerbaycan ile arasında Alanya Stadyumunda oynadığı hazırlık maçının ardından Belek'te bir otelde kamp çalışmalarını sürdüren Tekvando Kadın Milli Takımını ziyaret etti. Sporcularla yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, olimpiyat sürecinde sporcuları kamp yaptıkları yerlerde sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Sizleri dinamik, heyecanlı ve inançlı gördüm. Moralinizin güçlü olmasının bizleri memnun ettiğini ifade etmek istiyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bütün imkanlarımızla sizlerin yanınızdayız. Olimpiyatlara giden yolda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz, her türlü katkıyı vereceğiz. Tokyo'da milletimizi gururlandıracağınıza yürekten inanıyorum. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda tüm branşlarda olduğu gibi Tekvando'dan da çok umutluyuz. Ülke olarak en başarılı olimpiyatlara adayız. Bunu birlikte başaracağız" dedi. Milli sporcular da Bakan Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti. 


Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Tekvando Kadın Milli Takım kampını ziyaret etti
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Tekvando Kadın Milli Takım kampını ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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