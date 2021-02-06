Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu: Şubat ayı burs ve kredileri ödenmeye başladı
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Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu: Şubat ayı burs ve kredileri ödenmeye başladı

06.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:53
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu: Şubat ayı burs ve kredileri ödenmeye başladı

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şubat ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını kaydetti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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