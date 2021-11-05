BAKAN KASAPOĞLU: SPORUN BİR KÜLTÜR OLARAK GÜÇLENMESİ EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak Valiliği ziyareti çıkışında yaptığı açıklamada, kente yeni bir stat kazandırmak amacıyla çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Kasapoğlu, dava arkadaşlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' diyerek başladıkları yolculuğun aynı heyecan ve kararlılıkla devam ettiğini ifade eden bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Önceki gün 3 Kasım'ı idrak ettik. Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın diyerek başlayan bu yolculuk hamdolsun ki sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle engin vizyonuyla, 84 milyonun kardeşlik ruhu anlayışıyla, adalet ve kalkınma misyonuyla, her geçen gün güçlendiren bir heyecanla devam ediyor ve devam edecek. Bu yürüyüşteki asıl unsur yol arkadaşlarımızın dava arkadaşlarımızın sizlerin varlığı bizim en büyük heyecanımız, en büyük gücümüz. Rabbim kardeşliğimizi, bu güzel iklimi ebediyen var kılsın. Birliğimize beraberliğimize kast edenlere hiçbir zaman fırsat vermesin. İnşallah el ele, omuz omuza bu yürüyüşümüzle sadece ülkemiz için değil, insanlık için mazlumlar için umut olmaya yine bir ve beraber olarak devam edelim. İnşallah 2023 ve diğer vizyonlarımıza gençlerimiz için bu aziz milletimiz için hedeflerimize birer birer ulaşmaya devam edelim."