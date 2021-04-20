Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu'ndan Servet Yardımcı'ya tebrik
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Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu'ndan Servet Yardımcı'ya tebrik

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu'ndan Servet Yardımcı'ya tebrik
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilen Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilen Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsviçre'nin Montrö şehrinde düzenlenen 45. UEFA Olağan Kongresi'nde yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilerek bizleri temsil edecek olan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı yürekten kutlarım. 4 yıl süreyle UEFA Yönetim Kurulu'nda görev yapacak ve Türk futbolu ile UEFA arasında iletişim kurulmasına katkı sağlayacak Servet Yardımcı'ya başarılar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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