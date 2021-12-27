Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan, Milli Yüzücü Emre Sakçı'ya tebrik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan, Milli Yüzücü Emre Sakçı'ya tebrik

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan, Milli Yüzücü Emre Sakçı'ya tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kıran Emre Sakçı'yı tebrik etti.

GAZİANTEP (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kıran Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Gaziantep'te düzenlenen yüzme şampiyonasında erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Emre Sakçı kardeşimi yürekten kutluyorum. Kariyerine yeni başarılar ekleyerek yoluna emin adımlarla devam eden milli yüzücümüze spor yaşamında başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum."

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika haber: GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü

Son dakika haber: GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title