Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan milli yelkenci Onur Cavit Biriz'e tebrik

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, RS: X sınıfında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Milli yelkenci Onur Cavit Biriz'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, RS: X sınıfında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Milli yelkenci Onur Cavit Biriz'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yelken dalında Tokyo 2020'ye katılım sürecinde Milli sporcularımız önemli başarılara imza attı. Son olarak Onur Cavit Biriz, Tokyo 2020 vizesi alarak bizlere güzel bir mutluluk yaşattı. Milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Toplam 8 sporcumuzun kota aldığı yelken dalında, tarihimizin en yüksek sporcu katılımıyla Tokyo 2020'de temsil edileceğiz. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Doğan