Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik mesajı Açıklaması

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, paralel bar aletinde birincilik elde eden milli sporcu için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Ferhat Arıcan'ı kutluyorum. Güçlü rakiplerini geride bırakarak bizleri gururlandıran sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, özveriden kaçınmayan teknik ekibi de ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Adnan Menderes Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burak Sergen Kaan Yıldırım Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik mesajı Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 17:34:43. #1.16#

title