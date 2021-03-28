Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'de ikinci yarışında da zafere ulaşan Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.