Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik
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Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'de ikinci yarışında da zafere ulaşan Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'de ikinci yarışında da zafere ulaşan Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'de hafta sonunun ikinci yarışını da birinci sırada tamamlayan Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven için tebrik mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; " Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'de ikinci yarışında da zafere ulaşan milli otomobil yarışçımız Ayhancan Güven'i kutluyorum. Sporcumuz kazandığı başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Her zaman güvendiğimiz ve desteklediğimiz genç sporcumuzun daha nice başarılar kazanacağına inancımız tamdır. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor Ayhancan'a sonraki yarışlarda başarılar diliyorum."

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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