Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Kadın Basketbol Takımı'na tebrik

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre mesajında milli takımın Türk basketbol tarihinde Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda unutulmaz başarılara imza attığını belirten Kasapoğlu, "Milli takımımızın, İspanya ve Fransa'da düzenlenecek organizasyonda da yeni zaferlere imza atacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, milli takımın başarısında emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur