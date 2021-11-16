Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu, Millileri yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım'ı Karadağ deplasmanında yalnız bırakmadı ve mücadeleyi tribünden takip etti.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ deplasmanında boy gösteren A Milli Takım, Dünya Kupası'na gitme yolunda kritik bir maça çıkarken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bu ülkeye gelerek millileri yalnız bırakmadı. Gündüz saatlerinde Karadağ gelen Bakan Kasapoğlu, karşılaşma öncesinde futbolculara ve teknik ekibe başarılar diledi ve ardından stadyuma geçerek tribündeki yerini aldı.

(Bozhan Memiş/İHA)

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