Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu memleketi Kula'daki yatırımları inceledi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şehit Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram için düzenlenen cenaze törenine katıldıktan sonra, memleketi Kula'daki yatırımları yerinde inceledi. Beraberindeki heyet ile birlikte yatırımları tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, yapımında sona yaklaşılan spor kompleksinin 2 hafta içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken kırıma uğraması sonucunda şehit olan özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram için Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninin ardından beraberindeki heyetle birlikte memleketi Kula'ya gelen Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla ilçede yapılan yatırımları yerinde inceledi.

İlçe şehitliği önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Tabduk Emre Caddesi üzerinde yapımına başlanan Gençlik Merkezi'nin inşaatını inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden inşaat hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, ardından 'Kula'da Değerli Zamanlar' projesinde yer alan gençler ile bir araya geldi. Burada gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Kula'daki spor yatırımları ile spor faaliyetlerinin başarılı sonuçlar verdiğine dikkat çekti. Sporun önemine değinen Bakan Kasapoğlu, programa eşlik eden milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı gençlerle tanıştırarak, Onbaşı'nın başarılarından örnek verdi.

Memleketi Kula'da gençler ile bir araya gelmenin her zaman bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Kula'da yürüttüğümüz 'Değerli Zamanlar' projesi kapsamında istek ve aşkla bu programa katıldınız. Siz gençlerimiz için yeni çalışmalarımız var. Sanatla, sporla, kültürle ve bilimle ilgili güzel çalışmalarımız olacak. Çünkü biz sizlerin yarınlara çok daha güçlü, çok daha donanımlı hazırlanmanızı istiyoruz. Mesela bakın burada başarılı bir sporcu arkadaşımız Ayşe Begüm Onbaşı var. Biliyorsunuz uluslararası anlamda çok başarılı bir sporcumuz. Sizlerin de sevdiğiniz branşta kendinizi geliştirmenizi istiyoruz. Onun için biliyorsunuz her türlü imkanı bugüne kadar sunduğumuz gibi bundan sonra da sunacağız. Gençlerimizin spor sevgisine katkı sağlayacak Gençlik Merkezi inşaatımız başladı, en kısa sürede de bitecek. Bittikten sonra da sizler orada hem spor aktivitesi hem de kendinizi geliştireceğiniz çalışmaları yapacaksınız. İnşallah Kula'mız ve siz değerli gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Her birinizin spor alanındaki ilgisi, bu alandaki motivasyonu bizi mutlu ediyor. Biliyorsunuz spor kompleksimiz de tamamlanmak üzere. İçerisinde yüzme havuzu, spor salonu ve bir çok aktiviteyi yapacağınız spor kompleksimiz de inşallah 2 hafta içerisinde sizlerle buluşacak. Yüzme bilmeyen ve öğrenmek isteyen herkese, orada yüzme öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

'ŞEHİTLERİMİZE LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Şehitlerin emanetlerini daha yükseklere taşımak için çalışacaklarını dile getiren Kasapoğlu, "İnşallah el ele vereceğiz, yine bu güzel birlik beraberlik tablosuyla ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Ülkemizin her alanda mücadelesi var. Ekonomide, sanayide, güvenlikte ciddi mücadelelerimiz var. Bu sabah şehidimiz özel hareket polisi Onur Ramazan Bayram'ı Alaşehir ilçesinde toprağa verdik. Ondan önce İzmir'de sporcu olan bir kardeşimizi ebediyete yolcu ettik. Şehitlerimiz ile onların emaneti ile inşallah bu emaneti daha yükseklere taşıyarak, şehitlerimize layık olmuş olacağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte esnaf ziyareti de yaptı. Esnafı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'na esnaf taarfından Kula leblebisi ve helva ikram edildi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra yapımında sona yaklaşılan spor kompleksi inşaatını inceledi. Yaklaşık 2 hafta süre zarfında hzmete açılacak olan bölgenin en büyük spor kompleksi inşaatının yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kompleksin tamamlanıp hizmete açılması ile Kula'ya spor branşında büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Daha sonra ışıklandırma ve iyileştirme çalışmaları yapılan Jeopark Sentetik Çim Sahası'nı da inceleyen Bakan Kasapoğlu, burada spor yapan gençler ile sohbet edip, futbol oynadı. Bakan Kasapoğlu'nun Kula'daki programı, buradaki incelemelerin ardından son buldu.

Bakan Kasağoğlu'nun Kula'daki programına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Kula Kaymakamı Kemal Duru, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, spor kulüpleri başkanları, siyasi parti üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.

Kaynak: DHA