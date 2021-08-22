Son dakika haberi: BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da öğrencilere akademik girişimcilik alanında eğitim vermeyi amaçlayan LimitlessMakers adlı yaz kamp programına katılanlarla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da öğrencilere akademik girişimcilik alanında eğitim vermeyi amaçlayan LimitlessMakers adlı yaz kamp programına katılanlarla bir araya geldi.

Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından Antalya'ya gelerek Muratpaşa Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler Bakan Kasapoğlu'nu çiçekle karşıladı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra yurdun etkinlik salonunda LimitlessMakers adlı yaz kampı programına katıldı. Öğrencilere akademik girişimcilik alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve insanlık yararına teknoloji üretim basamaklarını öğrencilerin kavramasını sağlamak adına tasarlanmış etkinlikte Bakan Kasapoğlu, programa katılanlarla söyleşi yaptı. Söyleşi basına kapalı gerçekleştirildi.

2 Ağustos- 29 Ağustos tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi desteğiyle düzenlenen LimitlessMakers adlı programın 4 hafta süreceği ve 12 şehirden 39 erkek, 22 kız öğrencinin programa kabul edildiği belirtildi.

Son dakika haberi: BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE
Son dakika haberi: BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE
Son dakika haberi: BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE
Son dakika haberi: BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Haluk Levent Davut Güloğlu Armağan Çağlayan
Spor Mert Günok Lionel Messi Abdullah Avcı Dimitris Pelkas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: BAKAN KASAPOĞLU, MANAVGAT YANGIN BÖLGESİNDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 10:32:02. #1.15#

title