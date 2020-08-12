Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Kocaeli'de gençlik ve spor merkezi açılışına katıldı
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Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Kocaeli'de gençlik ve spor merkezi açılışına katıldı

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu ülkenin en büyük umudu gençlerimiz için ve gençlerimizin yarınlarımıza çok daha güçlü, çok daha donanımlı hazırlanmaları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi.

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Kocaeli'de gençlik ve spor merkezi açılışına katıldı
12.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:12

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu ülkenin en büyük umudu gençlerimiz için ve gençlerimizin yarınlarımıza çok daha güçlü, çok daha donanımlı hazırlanmaları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi.

Derince Belediyesi Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, Kocaeli'nin, insanlarıyla tabiatıyla ve sanayisiyle ülkeye değer kazandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pazar günü Gebze'de ve Kocaeli Üniversitesinde çok anlamlı açılışlar gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"O gün de gördük ki Kocaeli hakikaten her şeyin en iyisine, en güzeline layık. O yüzden bugün hem Valimiz hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımıza ve belediye başkanlarımızla istişarelerde bulunduk. Amacımız; bu şanlı bayrağın ilelebet en güçlü şekilde payidar olması. İnanıyorum ki bu, bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu güzel merkeze adını veren Abdullah Tayyip Olçok'ları yetiştirmekten geçiyor. O yüzdendir ki bu ülkenin en büyük umudu gençlerimiz için ve gençlerimizin yarınlarımıza çok daha güçlü, çok daha donanımlı hazırlanmaları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Gençlerimizi lafla değil, özümüzle icraatlarımızla seven, onlara değer veren ve onlar için üreten, çalışan bir hareketin mensuplarıyız."

"Gençlerimiz için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her icraatıyla vizyonuyla perspektifiyle gençleri her alanda destekleyen, onlar için her çabayı ortaya koyan bir lider olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bizler de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, liderliğinde, vizyonunda gençlerimiz için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. Bakanlık olarak tüm kurumlarla sivil toplum örgütleriyle iş birliğini çok önemsiyoruz. O yüzdendir ki bugün görmüş olduğunuz bu güzide tesis Derince Belediyesinin öncülüğünde yapılmıştır. Bu merkezler, gençlerimizin bundan sonra gece gündüz demeden her daim emrinde olan, hizmetinde olan tesislerdir. Gençlerimizden beklentimiz; bu tesisleri, bu imkanları en güzel şekliyle kullanmaları, buralardan en azami şekilde istifade etmeleridir. Biz bunun için varız." diye konuştu.

Kasapoğlu, Kocaeli'nin ilçelerinde salon projelerini ve spor komplekslerini hayata geçireceklerini anlatarak, "Tabana yayılmış spor politikasıyla halkımızın her kesimini genç yaşlı, kadın erkek, engelli engelsiz demeden herkesi bu salonlarda, bu tesislerde, bu merkezlerde görmek istiyoruz. Bunun için de her türlü iş birliğini daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana gerçekleşen yatırımlarla sessiz bir devrimi çok güçlü bir şekilde gerçekleştirdiğine işaret eden Kasapoğlu, Kocaeli'de 2002 yılında yurtların 600 olan yatak kapasitesinin bugün 15 bine ulaştığını belirterek, "Bu yeter mi? Yetmez. Bunun inşallah artı 5 bin kapasitesini planladık. Birtakım inşaatlar başladı. Bunları da en hızlı şekilde Kocaelimizle buluşturacağız. Bu ve buna benzer pek çok imkanı, pek çok yatırımı vatandaşlarımızla buluşturmak elbette bizler için bir görev. Biz bu görevi yapmaktan, bu hizmetleri gerçekleştirmekten onur duyuyoruz çünkü biliyoruz ki insanımıza yaptığımız her yatırım, gençlerimiz için attığımız her adım, bu ülkeyi çok daha güçlü yarınlara taşımak için önemli birer kilometre taşı." ifadelerini kullandı.

Herkesin yüzme öğrenmesini isteyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzme bilmeyen kalmasın. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Bu kadar su kaynağının, bu kadar imkanın olduğu yerde, imkanı olmayan yerlere de gerekirse havuzlarımızı yeniden inşa etme adına portatif havuzlarla bu işi hızlandırma adına pek çok çabamız ve projemiz var.

Kadının öncü olduğu bir spor bir politikamız var çünkü inanıyoruz ki toplumun öncüsü kadınlarımız, sporu teşvik eden, spora öncülük eden anlayışlarıyla bizim politikalarımıza önemli bir değer katacaklar."

Bakan Kasapoğlu halı sahada penaltı atışı yaptı

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve protokol üyeleriyle merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra tesiste incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, tesisin yanındaki halı sahada penaltı atışı yaptıktan sonra, genç sporcularla fotoğraf çektirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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