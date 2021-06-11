Bakan Kasapoğlu, İtalya'da taraftarlarla milli maç heyecanını yaşadı
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Bakan Kasapoğlu, İtalya'da taraftarlarla milli maç heyecanını yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı maç öncesinde Roma sokaklarında taraftarlarla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı maç öncesinde Roma sokaklarında taraftarlarla buluştu. Bakan Kasapoğlu, taraftarlarla birlikte 3'lü çekti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Roma'da İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yalnız bırakmadı. Bakan Kasapoğlu, bu önemli mücadele öncesinde Roma sokaklarında Türk taraftarlarla bir araya geldi. Kasapoğlu, taraftarların 3'lü isteği kırmadı ve onlarla beraber 3'lü çektirdi. Gurbetçi vatandaşlar, Bakan Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

-İHA-

Bakan Kasapoğlu, İtalya'da taraftarlarla milli maç heyecanını yaşadı
Bakan Kasapoğlu, İtalya'da taraftarlarla milli maç heyecanını yaşadı
Bakan Kasapoğlu, İtalya'da taraftarlarla milli maç heyecanını yaşadı
Bakan Kasapoğlu, İtalya'da taraftarlarla milli maç heyecanını yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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