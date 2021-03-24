Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu: "Güzel bir başlangıç oldu"
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Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu: "Güzel bir başlangıç oldu"

24.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:14
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu: 'Güzel bir başlangıç oldu'

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda maçından sonra yaptığı açıklamada, "Millilerimizi özlemişiz. Mücadele eden, koşan ve özverili bir takım var. Güzel bir başlangıç oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda maçından sonra yaptığı açıklamada, "Millilerimizi özlemişiz. Mücadele eden, koşan ve özverili bir takım var. Güzel bir başlangıç oldu. Tüm takımımızı, hocamızı, yönetimi tebrik ediyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Millilerimizi özlemişiz. Onu hep birlikte hissettik. Mücadele eden, koşan ve özverili bir takım var. Güzel bir başlangıç oldu. Devamı da Norveç ve Letonya maçları var. Oralarda da millilerimiz en güzel şekilde temsil edecekler. Her zaman söylüyoruz. Hocamıza, takımımıza güveniyor. Genç bir jenerasyon var. Hem bu sene Avrupa Şampiyonası, önümüzdeki yıl Katar'da Dünya Şampiyonası var. İnşallah çok daha güzel olacağı da inanıyoruz. Tüm takımımızı, hocamızı, ekibi, yönetimi tebrik ediyorum. Özellikle Burak'ı tebrik ediyorum. İnşallah nice başarılara diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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