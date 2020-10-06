Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu, Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı
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Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu, Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı

06.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:15
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu, Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı

Son dakika haberler... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu kişisel Twitter hesabından 6 Ekim itibariyle burs ve kredi ödemelerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ekim tarihleri arasında TC Kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ekim, "2" olanlar 7 Ekim, "4" olanlar 8 Ekim, "6" olanlar 9 Ekim ve "8" olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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