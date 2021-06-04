Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi
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Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi esnafını ziyaret ederek, çocuklara kitap, futbol ile basket bol topu ve satranç seti hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi esnafını ziyaret ederek, çocuklara kitap, futbol ile basket bol topu ve satranç seti hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi esnafını ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşlik etti.

Ziyarette esnaflarla tek tek görüşen Bakan Kasapoğlu, iş yerlerinde bulunan esnaflara ve çocuklara kitap, futbol ile basket bol topu ve satranç seti hediye etti.

Vatandaşın çay davetini geri çevirdi

Sakarya Caddesi esnafıyla bir süre görüşen Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra Yahya Kemal İlkokulu'na geçti. Okul sınıflarında bulunan öğrencilerden dersleri hakkında bilgi alan ve notlarını inceleyen Bakan Kasapoğlu, sınıfta bulunan çocuklarla sohbet ettikten sonra kitap hediye ederek okuldan ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler ardından bölgeden ayrılmak üzereyken bir vatandaşın eve çaya davet etmesi üzerine eve geçerek çay içti. Aileyle sohbet eden Bakan Kasapoğlu daha sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi
Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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