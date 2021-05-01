Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde 2. olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Carraro Imoco'ya 3-2 yenilerek ikinci olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.