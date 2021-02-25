Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun esnaf ziyareti Bakan Kasapoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi ve çeşitli hediyeler dağıtması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Eliaçık İkokulu'nu ziyaret etmesi Bakan Kasapoğlu'nun öğrencilerle sohbet etmesi AĞRI - Gençlik ve Spor...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun esnaf ziyareti

Bakan Kasapoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi ve çeşitli hediyeler dağıtması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Eliaçık İkokulu'nu ziyaret etmesi

Bakan Kasapoğlu'nun öğrencilerle sohbet etmesi AĞRI - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bazı programlara katılmak için geldiği Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Eliaçık İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci