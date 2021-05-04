Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes-Real Madrid maçını salonda takip etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes-Real Madrid maçını salonda takip etti

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes-Real Madrid maçını salonda takip etti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile İspanyol ekibi Real Madrid'in arasında oynanan play-off çeyrek final serisinin 5. ve son maçını salonda takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile İspanyol ekibi Real Madrid'in arasında oynanan play-off çeyrek final serisinin 5. ve son maçını salonda takip etti.

Bakan Kasapoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan önemli karşılaşmayı protokol tribününde izledi.

Seride takımların ikişer galibiyeti bulunurken, son maçı kazanacak ekip adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Müge Anlı Cansu Dere Ebru Yaşar
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Ali Tandoğan Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes-Real Madrid maçını salonda takip etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 21:07:59. #1.14#

title