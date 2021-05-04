Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes-Real Madrid maçını salonda takip etti

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile İspanyol ekibi Real Madrid'in arasında oynanan play-off çeyrek final serisinin 5. ve son maçını salonda takip etti.