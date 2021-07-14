Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyareti kapsamında esnaf gezisi gerçekleştirdi.

Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi

BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyareti kapsamında esnaf gezisi gerçekleştirdi. 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla açılan sergideki fotoğrafları inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın programı kapsamında Valilik ziyaretinin ardından Hükümet Caddesi üzerindeki esnafları gezdi. Burada esnaflarla görüşen Bakan Karaismailoğlu'na helva ikram edildi. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler bir çay ocağında oturarak ikram edilen çay ve simitlerden yedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla kent cadde üzerinde açılan 15 Temmuz Sergisi'ni gezdi. 15 Temmuz gecesi yaşananların yer aldığı fotoğrafları inceleyen Bakan Karaismailoğlu, çocuklara da hediyeler takdim etti.

Bakan Karaismailoğlu şehir merkezi ziyaretinde Bartın Kent Müzesi'ni de gezerek müze hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi
Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi
Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi
Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi
Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi
Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi
Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi
Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Son dakika haber: Bağcılar'daki dehşet: 2 kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş
Son dakika haber: Bağcılar'daki dehşet: 2 kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş
İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)
İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Tolga Akış Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Karasismailoğlu 15 Temmuz sergisini gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:21:30. #1.16#

title