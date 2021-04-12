Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını bildirdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan