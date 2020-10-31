Bakan Karaismailoğlu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu
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Bakan Karaismailoğlu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu

31.10.2020 09:03 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Karaismailoğlu, AA muhabirine, enkazdaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Enkazın altında yaralı vatandaşlarımız var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çok hassas bir çalışma var. Biraz önce bir artçı oldu. Tedbirli olarak çalışıyor arkadaşlarımız. İnşallah ulaşacağız hepsine. Bir an önce enkazın kaldırılması için arkadaşlarımızın büyük özveriyle, yoğun bir çalışması var. Biz de takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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