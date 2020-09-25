Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması

Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli, çift tüp tünel olarak Avrupa'nın en uzun tünellerinden bir tanesi." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli, çift tüp tünel olarak Avrupa'nın en uzun tünellerinden bir tanesi." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da yapımı sürdürülen Kanuni Bulvarı yolunun Erdoğdu ve Boztepe bağlantılarında incelemelerde bulundu, şantiyeleri ziyaret etti.

Daha sonra yeni Zigana Tüneli şantiyesine giden Karaismailoğlu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gün boyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Trabzon'daki çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Kent genelinde devam eden 22 projeleri bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, bunların bir an önce hayata geçirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini, bu doğrultuda iş programlarını tekrar elden geçirdiklerini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı'nda inceleme yaptıklarını dile getirerek, "Trabzon şehir merkezi için ve Trabzon Sahil Yolu için de alternatif olabilecek çok önemli bir proje. Biraz uzun zaman almasına rağmen belli bölümlerini trafiğe açtık, az da olsa katkısı oldu şehir trafiğine. İnşallah kısa zamanda Kanuni Bulvarı'nı da bitirdiğimizde Trabzon'a alternatif bir şehir geçişi olacak." dedi.

Kanuni Bulvarı'nın Trabzon'un yaşam kalitesini yükseltecek, Trabzon trafiğini rahatlatacak önemli bir proje olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Projenin uzamasının nedenlerinin en başında kamulaştırma problemleri geliyor. Orada da arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda kamulaştırma problemlerini bitirip Kanuni Bulvarı'nı da hizmete alıp Trabzon'a değer katan bir projeyi de hizmete almış olacağız." diye konuştu.

"Bölgeye büyük değer katacak"

Bakan Karaismailoğlu, yeni Zigana Tüneli şantiyesinde de inceleme yaptıklarını, ilgililerle istişarede bulunduklarını söyledi.

Zigana Tüneli'nin 10-15 kilometre uzunluğundaki bir yol aksı üzerinde 14,5 kilometrelik çift tünelden oluştuğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çift tüp tünel olarak Avrupa'nın en uzun tünellerinden bir tanesi. Dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi, kara yolu envanteri içinde yine çift tüp tünel olarak çok özel bir proje, havalandırma sistemleriyle, yapım tekniğiyle. Hep söylüyoruz ya 'Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz.' diye, işte Zigana Tüneli de onlardan bir tanesi. Bitirdiğimizde bölgeye büyük bir değer katacak proje. Aslında Zigana Tüneli, Trabzon-Erzurum arasında 300 kilometrelik mesafede bir aksı tamamlayan tünellerden sadece bir tanesi."

Karaismailoğlu, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki Zigana Tüneli, Gümüşhane ile Bayburt arasındaki Vauk Tüneli ve Bayburt ile Erzurum arasındaki Kop Dağı tünellerinde de yoğun bir çalışma yürütüldüğüne dikkati çekti.

Zigana Tüneli bittiğinde buranın Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi olarak bölgeye büyük hizmetler yapacak. Hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak. İnşallah burayı bitireceğiz en kısa zamanda." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Trabzon'a değer katacak projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Zigana Tüneli bittiğinde 14,5 kilometrelik bir tünel olmasının yanında eski yolu 8 kilometre kısaltıyor. Bittiğinde zamandan ve yakıttan müthiş derecede kazanım sağlıyor. Hep bizim ulaştırma altyapı projelerinde söylediğimiz gibi, bizim artı etkilerimizi hesapladığımızda çok kısa zamanda bu tünele yapılan yatırımlar geri dönüyor." dedi.

"Bütün derdimiz, milletimizin duasını almak"

Zigana Tüneli'nin 30 yıl önce de gündemde olduğunu belirten Karaismailoğlu, 1,7 kilometrelik tünel inşaatının yıllarca sürdüğünü, inşaatı tamamlanınca da adeta bir bayram havasında açıldığını ifade etti.

Karaismailoğlu, şimdi ise 14,5 kilometrelik tüneli hizmete almanın çabası içinde olduklarını, tüneli 2022 yılının bu vakitlerinde açmayı hedeflediklerini söyledi.

Son 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke genelinde çok büyük gelişmeler yaşandığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bunlardan sadece 2 tane örnek vermek gerekirse, bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin kilometrelere çıkarttık. Yine aynı şekilde Trabzon'da 50 kilometre, 40 kilometre olan bölünmüş yolları 240 kilometrelere çıkarttık. Bunları bile kıyasladığımızda ülkemiz son 18 yılda çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. İnşallah bunlar yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artarak devam edecek. Bütün amacımız, bütün derdimiz, vatandaşımızın, milletimizin duasını almak, onları mutlu etmek. Bu çaba doğrultusunda inşallah çok daha hayırlı hizmetlerle her zaman birlikte olacağız."

Bakan Karaismailoğlu, yeni Zigana Tüneli inşaatında tamamlanma oranının sorulması üzerine, "Bütün açılması üzerine yüzde 50 ama tüneller üzerinde yüzde 70 vaziyette. Sadece tünel imalatları bitmiş durumda, elektromekanik kısımlarını da hesaba kattığımızda yüzde 50. 2022'nin bu vakitlerinde açmayı planlıyoruz, hedefliyoruz inşallah." diye konuştu.

Karaismailoğlu, açıklamasının ardından kendi kullandığı araçla tünelden geçti.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile AK Parti İl Başkanı Haydar Revi eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz