Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Dereli'de incelemelerini sürdürdü
Gelen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
02.09.2020 19:48 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, kentte sel ve heyelanlar nedeniyle hasar gören noktalardaki incelemelerine devam ediyor.
Dereli ilçesine gelerek, ilçe merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Karaismailoğlu, iyileştirme çalışmalarında görev alan personelle sohbet etti.
Esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
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Kaynak: AA