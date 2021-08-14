Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu sel felaketinin yaşandığı Türkeli'de inceleme yaptı

Edinilen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, ana bağlantı yolları heyelan nedeniyle kapalı olan ilçeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait arazi araçlarıyla, orman yolundan ulaştı.

Türkeli Spor Salonunda yerel yöneticilerden arama kurtarma ve yardım çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra sel sularından etkilenen ilçe merkezi ve köyleri ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karaismailoğlu, ulaşım sorunuyla ilgili talepler üzerine, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerle vatandaşların talep ettikleri bölgelere nakledilmesi talimatını verdi.

Ayrıca, Karaismailoğlu'nun talimatıyla, Denizcilik Genel Müdürlüğünce temin edilen temel yaşam malzemeleri, bölgedeki balıkçı gemileriyle ilçeye ulaştırılmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü