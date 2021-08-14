Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu sel felaketinin yaşandığı Türkeli'de inceleme yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu sel felaketinin yaşandığı Türkeli'de inceleme yaptı

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu sel felaketinin yaşandığı Türkeli'de inceleme yaptı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, ana bağlantı yolları heyelan nedeniyle kapalı olan ilçeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait arazi araçlarıyla, orman yolundan ulaştı.

Türkeli Spor Salonunda yerel yöneticilerden arama kurtarma ve yardım çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra sel sularından etkilenen ilçe merkezi ve köyleri ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karaismailoğlu, ulaşım sorunuyla ilgili talepler üzerine, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerle vatandaşların talep ettikleri bölgelere nakledilmesi talimatını verdi.

Ayrıca, Karaismailoğlu'nun talimatıyla, Denizcilik Genel Müdürlüğünce temin edilen temel yaşam malzemeleri, bölgedeki balıkçı gemileriyle ilçeye ulaştırılmaya başlandı.

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu sel felaketinin yaşandığı Türkeli'de inceleme yaptı
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu sel felaketinin yaşandığı Türkeli'de inceleme yaptı
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu sel felaketinin yaşandığı Türkeli'de inceleme yaptı
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu sel felaketinin yaşandığı Türkeli'de inceleme yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Son dakika haber! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi
Son dakika haber! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Son dakika haberleri! AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.
Son dakika haberleri! AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Seren Serengil Burcu Esmersoy
Spor Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu sel felaketinin yaşandığı Türkeli'de inceleme yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:32:59. #1.15#

title