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Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: "PTT'de pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı"

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre - Bakan Karaismailoğlu: "PTT'de pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mart 2020'den Ağustos'a dönemine kadar 519 milyon işlem yapıldığını bildirerek, "5.3 milyon hanenin yardım parası evlere kadar ulaştırıldı" dedi.

- Bakan Karaismailoğlu: " Ptt'de pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mart 2020'den Ağustos'a dönemine kadar 519 milyon işlem yapıldığını bildirerek, "5.3 milyon hanenin yardım parası evlere kadar ulaştırıldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 4 bin 473 şubesi bulunan PTTBank'ın, vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını aktardı. 3 bin 419 PttMatik ile hizmet veren PTT'nin, 40 mobil araçla da vatandaşların taleplerini karşıladığını belirtti.

PTTBank'ın pandemi sürecinde aldığı önlemlerle vatandaşlara kesintisiz hizmet verdiğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde aldığı önlemlerle vatandaşlara kesintisiz hizmet veren PTTBank'ta, Mart 2020-Ağustos 2021 döneminde 519 milyon işlem yapıldı. Bu yılın 8 aylık döneminde de yapılan işlem sayısı 226 milyona ulaştı. Salgın döneminde yardımların evlere dağıtılmasında sahadaki ekipler de seferber edildi. 5 milyon 373 bini aşkın haneye, 4.7 milyar TL yardım elden teslim edildi. Aynı dönemde toplam 36 milyon 833 bin adet yardım ödemesi yapılırken, ödeme tutarının 28 milyar lira oldu."

PTT'nin ödemelerin yanı sıra bankacılık hizmetlerinde de vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, PTTkart sayısının 6.6 milyon adede ulaştığını, HGS müşteri sayısının da 15 milyona dayandığını kaydetti.

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: PTT'de pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: PTT'de pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: PTT'de pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: PTT'de pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: PTT'de pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu:
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Son Dakika Haberleri
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