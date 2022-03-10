Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu'ndan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13 Mart pazar gününe kadar devam edecek yoğun kar yağışına karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, " Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor." dedi.

Karla mücadele çalışmalarına ilişkin İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, pazar gününe kadar devam edecek yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, "Özellikle Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor. Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var." diye konuştu.

Ülke genelinde 68 bin kilometrelik yol ağında 440 karla mücadele merkezinde 13 bin personel ve 12 bine yakın araçla karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM otoyolunda sabahın erken saatlerinde başlayan karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Karaismailoğlu, sabah erken saatlerden bu yana kamyonlar ve tırlar gibi ağır vasıtalarla ilgili kontrollü bir geçiş sağladıklarını kaydederek, "Şu an o kontrollü geçişi de ortadan kaldırdık. Herhangi bir kısıtlama yok yollarımızda. Bir taraftan karla mücadele ekiplerimiz yollarda bir taraftan da merkezlerimizden, kameralardan, araç takip sistemlerinden ve arkadaşlarımızdan bilgi alarak mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul Havalimanı'nda seferlerde iptal veya gecikme yok"

Bakan Karaismailoğlu, bu kontrollü mücadeleyi pazar sabahına kadar sürdüreceklerini belirterek, vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmadan bu süreci atlatmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda olağanüstü bir mücadele olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Biraz önce Ankara'dan geldik herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün için İstanbul Havalimanı'nda 752 uçuş planlanmıştı. Bu saate kadar 500'ü tamamlandı, gün içinde 752'ye ulaşacağız. Yine yarın ve cumartesi için de planlamalarımızı yapmış durumdayız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bugün bir problem yaşanmadığını, yarın ve cumartesi günü de sorun yaşanmasını beklemediklerini kaydederek, "Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık. Orada da herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için olağanüstü bir mücadele göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız hızlı trenleri tercih edebilir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında karla mücadele için görev başında olduklarını belirterek, hava yolu, karayolu ve demir yollarında özverili bir mücadele verildiğini söyledi.

Hava ve karayollarında olası yaşanacak gecikmeler için tren hatlarına ilave seferler koyduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız hızlı trenleri de tercih edebilir. Ama söylediğim gibi şu an için planlanmış uçuşlarda herhangi bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Karaismailoğlu, İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türk Kızılay, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmesine özverili çalışmaları için teşekkür ederek, pazar gününe kadar mücadeleyi beraber sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamasının ardından İstanbul Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.