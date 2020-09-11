Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: "Metro hattını da yapması gerekenler yapmadığı için bakanlık olarak üzerimize... Son dakika gelişmesine göre Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için bir ay içerisinde yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için bir ay içerisinde yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Metro hattını da yapması gerekenler yapmadığı için bakanlık olarak üzerimize aldık. 18 ay gibi kısa sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.

"3 bine yakın şantiyemizde hummalı şekilde çalışma var"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasına büyük çalışma var. 3 bine yakın şantiyemizde hummalı şekilde çalışma var. Tüm amacımız milletimizin yaşam kalitesini arttırmak için projeler yapmak. Bir tarafta Çanakkale köprüsü bir tarafta hızlı trenler dünyanın en büyük projeleri ülkemizde yapılıyor. Ankara Niğde otoyolunun 170 kilometrelik kısmını açtık. Ayın 19'unda Kuzey Marmara Oto Yolunun 5. Kesimini bitiyoruz. 400 kilometrelik bir aksın İzmit bölgesini tamamen pas geçecek İzmit'in trafiğini rahatlatacak projenin 5. Kısmını trafiğe açacağız. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesimi de 21 Aralık olarak hedefledik" dedi.

"Bakırköy sahilden binen vatandaşımız Kayaşehir istasyonuna kadar ulaşacak"

İstanbul'da metro alanında önemli yatırımları yaptıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "İçinde bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinin metro istasyonunun bulunduğu Metrokent- Kayaşehir hattı da yaptığımız yatırımlardan bir tanesi. 6,5 kilometre uzunluğunda 4 istasyon üzerinde Bu hattın bitimiyle beraber Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy ve Başakşehir'deki vatandaşlarımızın havalimanına ulaşımı da sağlanmış olacak. Halkalı- Havalimanı hattı tamamlandığında bu bölgedeki yaşayan tüm vatandaşlarımızın hem hastaneye ulaşımı kolaylaşacak hem de havalimanına erişimleri sağlanmış olacak. Bu hat üzerinde aradaki Bakırköy sahil ile Kirazlı arasındaki hat da devam ediyor. Bu hat da bittiğinde Bakırköy Sahilden binen vatandaşımız Kayaşehir istasyonuna kadar ulaşacak" dedi.

"İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş oluyoruz"

Pendik Tavşantepe Sabiha Gökçen havalimanı hattındaki çalışmaların yılın sona kadar tamamlanacağını kaydeden Bakan Karaimasiloğlu, "En uzun çalışmalarımızdan bir tanesi olan 37,5 kilometrelik Gayrettepe Kağıthane havalimanı hattında da büyük çalışma var. Araçlarımız gelmeye raylara inmeye başladı. Bir müddet sonra test çalışmalarına başlanacak. Gayrettepe Kağıthane Havalimanı hattımızı 2021 Nisan ayında Kağıthane- Havalimanı arasında, önümüzdeki yıl bu tarihlerde de tamamı tamamlanmış olacak. Halkalı havalimanı hattı da tamamlandığında tamamen metro ağı olacak. İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş oluyoruz" diye konuştu.

"Yapması gerekenler yapmadı, bakanlık olarak üzerimize aldık"

Bakan Karaismialoğlu devamla, "Hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için biliyorsunuz yolları bir ay içerisinde yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Metro hattını da yapması gerekenler yapmadığı için bakanlık olarak üzerimize aldık. 18 ay gibi kısa sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 18 ay bu denli metro hattı için kısa bir süre. İnşallah bu 6,5 kilometrelik hattı İstanbulların hizmetine sunacağız. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılmış hastanelerinden bir tanesi. Metro bağlantısını bakanlığımız olarak yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA