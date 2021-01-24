Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Korsan saldırısına uğrayan gemimiz Gentil Limanı'na demirledi
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Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Korsan saldırısına uğrayan gemimiz Gentil Limanı'na demirledi

24.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:07
Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Korsan saldırısına uğrayan gemimiz Gentil Limanı'na demirledi

Edinilen son dakika haberine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan geminin Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan geminin Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini duyurdu.

Bakan Karaisiamiloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemimiz saat 11: 00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir. Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizcimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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