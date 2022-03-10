Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı.
AA - Uğur Aslanhan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı.
Bakan Karaismailoğlu: "( İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız"
AA / Uğur Aslanhan - Güncel