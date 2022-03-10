Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. - Haberler

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Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı.

AA - Uğur Aslanhan - Güncel
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Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: "(İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı.

Bakan Karaismailoğlu: "( İstanbul Havalimanı'nda) Sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de yok. Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız"

AA / Uğur Aslanhan - Güncel

İstanbul Havalimanı, Güncel, Haberler

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