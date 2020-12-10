Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Çin'e giden ilk ihracat treni önümüzdeki hafta varacak

Gelen son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treniyle ilgili, "Yapılan iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treniyle ilgili, "Yapılan iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve bugün Hazar Denizini geçerek Kazakistan'a ulaşarak normal Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin'e varacak." dedi.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara'dan Eskişehir'e gelen Karaismailoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Bakan Karaismailoğlu ile beraberindekiler, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Devrim Müzesi'nde Devrim otomobiline binen Karaismailoğlu, araca ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra elektrikli motor fabrikasını gezen Karaismailoğlu'na E5000 milli cer motoruna ilişkin bilgi verildi.

Ar-Ge Merkezi'ndeki çalışmalar konusunda da bilgi alan Karaismailoğlu, lokomotif fabrikasını gezdi.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım akslarının orta noktasında yer alan Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

TÜRASAŞ'ın 3 bölge müdürlüğü ile demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimi, yaklaşık 4 bin yetişmiş insan gücü, milli ve yerli teknolojiler üreten tesislerle, Türkiye'nin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi haline geldiğini belirten Karaismailoğlu, "Bölge müdürlükleriyle birlikte TÜRASAŞ'ta, milli dizel tren seti, milli elektrikli tren seti, milli dizel elektrikli manevra lokomotifi, otomobil taşıma vagonu, milli yük vagonu, dizel jeneratör seti, dizel motor imalatı, cer sistemleri, tren kontrol yönetim sistemi ve akülü manevra aracı gibi ana ürün ve sistemlerin projeleri tamamlanmıştır." dedi.

"Karasal yük taşımacılığında demir yolu payını artıracağız"

Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'a bağlı Eskişehir Bölge Müdürlüğüne ilişkin bilgiler vererek şöyle devam etti:

"Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi bölge müdürlüklerimizin ürettikleri raylı sistem araçları, büyük şehirlerimizin kent içi raylı sistemlerinin ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte ürünlerdir. Bu kapsamda 4 araçlı 8 set toplam 32 elektrikli banliyö aracı, 2023 yılı sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek. Türkiye ulaştırma ve altyapı alanında atılımcı bir geleneğe sahip. 18 yıldır ulaşımın her modunda olduğu kadar haberleşmede de büyük projeler ve cesur yatırımlarla ülkemizi ilmek ilmek örüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması ve yakın gelecekte bir lojistik süper güce dönüşmesi yolunda gece gündüz çalışıyoruz. Eskişehir'de 405 kilometresi yüksek hızlı tren hattı, 227 kilometresi konvansiyonel hat olmak üzere, 632 kilometre demir yolu ağı bulunmaktadır. YHT ile Ankara-Eskişehir-İstanbul arasında seyahat adeta bir keyfe dönüşmüştür. Ankara-Eskişehir arasında ulaşımın yüzde 65'i YHT ile yapılmaktadır. Türkiye büyük hedefleri olan ve asla azla yetinmemesi gereken bir ülkedir. Bu nedenledir ki geleceğimizi inşa edecek dev projeler bugünden hayata geçirilmektedir."

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş vizyonu içinde önemli yer tutan "anayurdu demir ağlarla örmek" vizyonuna sahip çıkarak, demir yollarında çok yönlü bir reform gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Yatırımlarımızla sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 161, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 176 oranında artırdık. Demir yolu hat uzunluğumuzu 17 bin 527 kilometreye çıkaracağız. Karasal yük taşımacılığında demir yolu payını daha artıracağız. Ülkemizin doğu-batı aksında uluslararası İpek Demiryolu hattının önemli bir geçiş ve lojistik merkezi haline getireceğiz." diye konuştu.

"Teknoloji satan bir ülke haline geldik"

"Demir yolu reformumuz kapsamında çok önemli bir başarı da demir yolunun üzerindeki donanımsal ve yazılımsal tüm ürünleri kendi fabrikalarımızda üretebiliyor olmamızdır." diyen Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ne kadar gurur vericidir ki bugün demir yolu lokomotif, vagon ve otomasyon sistemlerimizi yerli ve milli olarak geliştiriyoruz. Eskişehir ve Sakarya'da hızlı tren ve metro araçları, Çankırı'da hızlı tren makasları, Sivas, Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara'da hızlı tren traversleri, Erzincan'da yerli ray bağlantı malzemelerini üretiyoruz. Milli dizel elektrikli manevra lokomotifini, otomobil taşıma vagonunu, dizel jeneratör setini, dizel motoru, cer sistemlerini, tren kontrol yönetim sistemini ve akülü manevra araçlarını ülkemizde kendimiz üretiyoruz. Hatta bu ürünlerimizi dünyanın pek çok ülkesine ihraç ederek daha önemli bir aşamaya da geçmiş bulunuyoruz. Yöneticilerimiz, mühendislerimiz, işçilerimiz sayesinde teknoloji üretip, teknoloji satan bir ülke haline geldik. Bugün ziyaret ettiğimiz TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde devam eden yerli ve milli yatırımlarımızı inceledik. Milli demir yolu sektörünün ihtiyacı olan elektrikli anahat lokomotifi ile birlikte, hibrit ve dual lokomotiflerimizi ve özgün motor projelerimizi burada yürütüyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, E5000 tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotif Geliştirme Projesi'nin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, 5 megavat gücünde, saatte 140 kilometre hıza sahip elektrikli lokomotifin üretiminin yapılacağını dile getirdi.

Proje kapsamında ayrıca, sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu katma değeri yüksek raylı araç sistemleri üzerinde çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Projeyle lokomotiflerimizin ihtiyacı olan dizel motorlarının yakıt tüketimlerini azaltırken, performanslarını da yine yerli imkanlarla iyileştiriyoruz. Yine bu proje kapsamında, lisans hakları bize ait olan 8 silindirli az yakıtlı özgün motor tasarımlarımız devam ediyor. Yurt dışı için 11 demir yolu bakım aracı ile birlikte 35 yük vagonu üretimleri devam ediyor. Ürettiğimiz 234 yük vagonunu da alıcılarına teslim ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı"

Bakan Karaismailoğlu, tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında yaptıkları önemli yatırım çalışmalarının Türkiye'nin ticaret ve ekonomisine katma değer olarak döndüğünün altını çizdi.

4 Aralık'ta ilk ihracat trenini İstanbul'dan Çin'e gönderdiklerini değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dış ticaretinde tarihi önem taşıyan bu çalışmayı gölgelemek ve yok saymak isteyenler, rutin bir takım bürokratik işlemler için trenin Halkalı İstasyonu'na uğramasını, 'tren yolundan döndü' şeklinde aktarmaya çalıştılar. Bu ülkede bu bayrak altında yaşayan, ekmeğini yiyen, suyunu içen her bir insanımız için büyük gurur vesilesi olan böyle bir gelişmenin, hamasi tartışmalara alet edilmiş olması gerçekten anlaşılır bir şey değil. Yapılan bu iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve bugün Hazar Denizini geçerek Kazakistan'a ulaşarak normal Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin'e varacak."

Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu, Vilayet Meydanı'ndan İHH İnsani Yardım Vakfının Suriye'ye gidecek yardım tırlarını uğurladı. Karaismailoğlu daha sonra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık