Karaismailoğlu: "Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak"
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Karaismailoğlu: "Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak"

09.10.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Mardin ziyareti kapsamında geldiği AK Parti İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Mardin ziyareti kapsamında geldiği AK Parti İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

"Ne bizim bin yıllık kardeşliğimizi bozabilirler ne de bizi bölgeye yaptığımız yatırımlardan caydırabilirler. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak"

Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'
Karaismailoğlu: 'Bizim amacımız refahı, zenginliği ülkenin dört bir yanına yaymak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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