Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Beypazarı ilçesini ziyaret etti - Haberler
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Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Beypazarı ilçesini ziyaret etti

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Beypazarı ilçesini ziyaret etti

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Karaismailoğlu, "Beypazarı-Nallıhan Yolu Temel Atma Töreni"nin ardından Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Kaplan'dan belediye hizmetleri hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, Kaymakam Oktay Erdoğan'a da ziyarette bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret etti, İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz'den parti çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Beypazarı ilçesini ziyaret etti

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Beypazarı ilçesini ziyaret etti

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Beypazarı ilçesini ziyaret etti

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Beypazarı ilçesini ziyaret etti

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Karaismailoğlu'nun esprisi herkesi güldürdü

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Haber: Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Beypazarı ilçesini ziyaret etti - Haberler
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