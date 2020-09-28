Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Akıllı ulaşım sistemlerinde tüm kurumlarımızla seferberliğe gideceğiz
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Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Akıllı ulaşım sistemlerinde tüm kurumlarımızla seferberliğe gideceğiz

28.09.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:02
Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Akıllı ulaşım sistemlerinde tüm kurumlarımızla seferberliğe gideceğiz

Son dakika haberlerine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tüm paydaşlarımızın değerli katkılarıyla Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tamamlamış bulunmaktayız. Akıllı ulaşım sistemlerinde tüm kurumlarımızla ülke genelinde topyekün seferberliğe gideceğiz" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tüm paydaşlarımızın değerli katkılarıyla Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tamamlamış bulunmaktayız. Akıllı ulaşım sistemlerinde tüm kurumlarımızla ülke genelinde topyekün seferberliğe gideceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan, Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı, yarın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenecek bir program ile kamuoyuna tanıtılacağını duyurdu. Karaismailoğlu, "Küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerine yönelik yapılan yatırımlar, ekonomik kalkınmanın itici unsuru ve refahın önemli göstergesi. Bu durum, her alanda dijitalleşmenin yaygınlaştığı bir geleceğe entegre olabilen ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen dinamik bir altyapıya sahip olmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda, ulaşım ve haberleşme altyapı çalışmalarımızın tamamını uzun vadeli planlama ve hesaplamalarla gerçekleştirmekteyiz" dedi.

'SEFERBERLİĞE GİDECEĞİZ'Karaismailoğlu, Türkiye'de ulaşımın akıllı ulaşım sistemleri ile dijitalleşeceğini ve tüm ulaşım modlarına yol gösterecek Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı ilgili tüm paydaşlara da ulaştıracaklarını ifade ederek, şunları belirtti:

"Ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre olmuş, güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak' vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu alanda söz sahibi olan tüm paydaşlarımızın değerli katkılarıyla Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tamamlamış bulunmaktayız. Akıllı ulaşım sistemlerinde tüm kurumlarımızla ülke genelinde topyekün seferberliğe gideceğiz. Akıllı ulaşım sistemleri, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması ve enerji verimliliği sağlanması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişini sağlıyor. Sistemler, izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeriyor. Gerçek zamanlı verilerin toplanarak ulaşım analizleri yapılması, anlık trafik yoğunluk ve akış verileri üretilerek olay tahminlerinde bulunulması amacıyla Akıllı Ulaşım Sistemleri  Hareketlilik Merkezi kurulması çalışmalarına da başlanacak."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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