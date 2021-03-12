Bakan Gül: "Vereceğiniz her karar toplumun yargıya olan güvenini artırmalı"
12.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:53
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli ve İdari Yargı Hakimleri ile Cumhuriyet Savcılarının MEB Şura Salonunda gerçekleşen kura törenine katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli ve İdari Yargı Hakimleri ile Cumhuriyet Savcılarının MEB Şura Salonunda gerçekleşen kura törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç