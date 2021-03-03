Son dakika haberi... Bakan Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Vatandaşımızın her alanda olumlu etkisini hissedeceği bir süreç, en önemlisi uygulamacıların sahip çıkması."
03.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:38
Son dakika haber... Bakan Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Vatandaşımızın her alanda olumlu etkisini hissedeceği bir süreç, en önemlisi uygulamacıların sahip çıkması."
Bakan Gül: " (İnsan Hakları Eylem Planı) Vatandaşımızın her alanda olumlu etkisini hissedeceği bir süreç, en önemlisi uygulamacıların sahip çıkması."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal