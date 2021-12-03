Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezine ziyaret İstiklal Marşı'nın okunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma...
KOCAELİ (AA) - Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezine ziyaret
İstiklal Marşı'nın okunması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti.