Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti - Haberler
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Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezine ziyaret İstiklal Marşı'nın okunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma...

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezine ziyaret

İstiklal Marşı'nın okunması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti.

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezini ziyaret etti

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AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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