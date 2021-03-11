Son dakika haberi | Bakan Gül: "Ana gayemiz özgürlükleri artırmak, sofradaki ekmeği artırmaktır"
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Son dakika haberi | Bakan Gül: "Ana gayemiz özgürlükleri artırmak, sofradaki ekmeği artırmaktır"

11.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:56

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılış törenine katıldı. (1)

"Uyum, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılışı, iş hayatına, toplumsal barışa, uzlaşıya katkı sağlamasını diliyorum"

"Geçtiğimiz hafta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planının tüm amacı daha güçlü bir demokrasi daha adil bir yargı sistemi ve özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye inancı amacını gerçekleştirmektir"

"Vatandaşımızın işini kolaylaştırıyorsa hukuk, hukuk var demektir"

"Tüm amacımız ekonominin çarkları daha iyi dönsün, vatandaşlarımızın refah düzeyi artsın, hukuk kolaylaştırıcı olsun"

"Türk Hukuk Sistemini anlatan tüm yazılı ve görsel materyalleri yabancı dillerde hazırlayarak uluslararası yatırımcıların erişimine sunacağız"

"Vergi suçunu her yıl için ayrı ayrı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmesi bu anlamda ayrı bir mağduriyet söz konusu olabiliyordu. Bunu da her yıl için tek suç olarak kabul edilecek bir düzenlemeyi yapmış olacağız"

Son dakika haberi | Bakan Gül: 'Ana gayemiz özgürlükleri artırmak, sofradaki ekmeği artırmaktır'
Son dakika haberi | Bakan Gül: 'Ana gayemiz özgürlükleri artırmak, sofradaki ekmeği artırmaktır'
Son dakika haberi | Bakan Gül: 'Ana gayemiz özgürlükleri artırmak, sofradaki ekmeği artırmaktır'
Son dakika haberi | Bakan Gül: 'Ana gayemiz özgürlükleri artırmak, sofradaki ekmeği artırmaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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