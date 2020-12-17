Bakan Gül: 17 Aralık yargı darbesi girişimini yedinci yılında bir kez daha lanetliyorum
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Bakan Gül: 17 Aralık yargı darbesi girişimini yedinci yılında bir kez daha lanetliyorum

17.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:34
Bakan Gül: 17 Aralık yargı darbesi girişimini yedinci yılında bir kez daha lanetliyorum

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini yedinci yılında bir kez daha lanetliyorum" dedi.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini yedinci yılında bir kez daha lanetliyorum" dedi. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından verdiği mesajda, "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini yedinci yılında bir kez daha lanetliyorum. Anayasa ve vicdanının emrinde, milletin hizmetinde olan Türk yargısının FETÖ'cü hainlere karşı kararlı mücadelesi devam edecektir" açıklamasında bulundu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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