Bakan Koca'dan sağlıkta şiddete tepki (2)

'4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darbeden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır.

'4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darbeden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı