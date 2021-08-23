Bakan Koca'dan sağlıkta şiddete tepki (2)
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Bakan Koca'dan sağlıkta şiddete tepki (2)

Bakan Koca'dan sağlıkta şiddete tepki (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darbeden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır.

'4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darbeden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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