Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sakarya Zaferi'ne ilişkin, "Bu galibiyet, işgalcileri topraklarımızdan söküp atacak olan mutlak zaferin ilk kıvılcımı olmuştur." dedi.

Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı'nda düzenlenen Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuşan Ersoy, 22 gün 22 gece süren, şehit ve gazilerin verildiği meydan muharebesinin, "yeniden doğuşun en acılı sancısı" olarak niteledi.

Ersoy, "Sakarya, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın, 'Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.' kararlılığını, aziz milletimizin şanlı bir zaferle taçlandırdığı cephedir." diye konuştu.

Sakarya Zaferi'nin, dünya savaş tarihine, "en uzun meydan muharebesi", Türk İstiklal Harbi tarihine de "subay muharebesi" diye geçtiğini anımsatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Tarih, bütün çıplaklığıyla o günleri önümüze sermektedir. Yokluk var, yorgunluk var. Anadolu'nun dört bir yanında yıkım var, zulüm var. Karşımızda zaferi ağırbaşlılıkla kutlamaktan, kaybetmeyi onurla kabullenmekten uzak düşmanlar var. Hal böyleyken, askerimizde umutsuzluk yok, yılgınlık yok, korku yok. Ne vatan toprağından vazgeçmek ne de Türk'ün onur ve haysiyetini zedelemek düşüncesi var. Şüphesiz Mehmetçiğin en güçlü silahı, yüce Allah'ın Maide Suresi 54'üncü ayette '…müminlere karşı yumuşak, kafirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar.' şeklinde övdüklerinden olabilmek için imanla atan kalbidir. Şükürler olsun ki, tarihin dönüm noktasında zafer bir kez daha inananların olmuştur."

"İnşallah o şehit ve gazilerimiz de bizlerden razı olurlar"

Sakarya Zaferi sonrası Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi ile taltif edildiğini bildiren Ersoy, Atatürk'ün meclis konuşmasında, Sakarya Meydan Muharebesi'nde görev yapan komutanlardan büyük övgülerle bahsedip, şükranlarını dile getirdiğini aktardı.

Ersoy, cesaret ve fedakarlık ile kazanıldığını belirttiği Sakarya Zaferi ile artık savunma döneminin bittiğini, Türk milletinin hücuma kalktığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu galibiyet, işgalcileri topraklarımızdan söküp atacak olan mutlak zaferin ilk kıvılcımı olmuştur. Farklı devletler ile imzalanan antlaşmalar ise Türkün Cumhuriyetle taçlanacak olan yeni devletine doğru kararlı yürüyüşünün durdurulamayacağı gerçeğini dünyanın adım adım kabul edişidir." dedi.

Sakarya Zaferinde, 5 bin 713 şehit, 18 bin 480 yaralı verildiğini, ayrıca 828 esir ve 14 bin 268 kayıpla yüreklerde kalıcı bir sızı bıraktığını aktaran Ersoy, ancak şerefle, onurla ve gururla tarihe de not düşüldüğünü belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin tüm engelleri aşarak ekonomiden savunma sanayine, kültür ve turizmden sağlık ve eğitime, teknolojiden sanata kendisine yeni ufuklar çizdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biliniz ki bu sadece, çocuklarımızın geleceğini güven altına almak için yüklendiğimiz bir sorumluluk değildir. Aynı zamanda ecdadımıza, şehit ve gazilerimize bir şeref borcudur. Haklarını ödeyemeyeceğimizi biliyor, ama en azından o borca layık bir nesil olabilmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Biz onlardan elbette razıyız. İnşallah o şehit ve gazilerimiz de bizlerden razı olurlar. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere varlığını vatanın, bayrağın ve milletin varlığına feda eden bütün geçmişlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum."