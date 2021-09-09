Son dakika haberi | Bakan Ersoy: "Kültür, küreselleşmenin negatif etkilerini azaltmada en önemli etken olma potansiyelini taşımakta"
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Son dakika haberi | Bakan Ersoy: "Kültür, küreselleşmenin negatif etkilerini azaltmada en önemli etken olma potansiyelini taşımakta"

Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Katılımcıların fotoğraf çektirmesi İZMİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Kültür Zirvesi"ne katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Katılımcıların fotoğraf çektirmesi İZMİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Kültür Zirvesi"ne katıldı. (2)

Son dakika haberi | Bakan Ersoy: 'Kültür, küreselleşmenin negatif etkilerini azaltmada en önemli etken olma potansiyelini taşımakta'
Son dakika haberi | Bakan Ersoy: 'Kültür, küreselleşmenin negatif etkilerini azaltmada en önemli etken olma potansiyelini taşımakta'
Son dakika haberi | Bakan Ersoy: 'Kültür, küreselleşmenin negatif etkilerini azaltmada en önemli etken olma potansiyelini taşımakta'
Son dakika haberi | Bakan Ersoy: 'Kültür, küreselleşmenin negatif etkilerini azaltmada en önemli etken olma potansiyelini taşımakta'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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Son dakika haberi | Bakan Ersoy: "Kültür, küreselleşmenin negatif etkilerini azaltmada en önemli etken olma potansiyelini taşımakta" - Haberler
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