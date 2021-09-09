Son dakika haberi | Bakan Ersoy: "Kültür, küreselleşmenin negatif etkilerini azaltmada en önemli etken olma potansiyelini taşımakta"
Edinilen son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Katılımcıların fotoğraf çektirmesi İZMİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Kültür Zirvesi"ne katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Katılımcıların fotoğraf çektirmesi İZMİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Kültür Zirvesi"ne katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez