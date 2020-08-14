Son dakika haberi | Bakan Ersoy: Kendimize karşı dürüst olmak, bu yolun yolcusu olmanın ilk şartıdır (2) Son dakika habere göre BAKAN ERSOY'DAN HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİNE ZİYARETKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret etti.

BAKAN ERSOY'DAN HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİNE ZİYARET Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret etti.Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749'uncu vefat yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy semah gösterilerinin ardından Hacı Bektaş Veli müzesine ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Ersoy müze içinde bulunan Hacı Bektaş Veli türbesini ziyarette bulunup, dua etti. Bakan Ersoy, anma etkinliklerinin ardından Hacıbektaş ilçesinden ayrıldı.

Kaynak: DHA