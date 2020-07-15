Son dakika haberi! Bakan Ersoy'dan '15 Temmuz' mesajı Son dakika haberlerine göre KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz gecesi seçtikleri liderin ardında tek vücut olup, iradesini canı ve kanıyla koruyan Türk milleti, ne kadar derine gizlense de varlığına sirayet etmiş ihaneti söküp atabileceğini;

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz gecesi seçtikleri liderin ardında tek vücut olup, iradesini canı ve kanıyla koruyan Türk milleti, ne kadar derine gizlense de varlığına sirayet etmiş ihaneti söküp atabileceğini; bu toprakları zehirlemek isteyen cerahati son zerresine kadar kurutabileceğini göstermiştir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Ersoy, vatan ve bayrak sevgisinin Türk milletinin gerek duygu gerek düşünce dünyasında sarsılmaz iradenin muhafazası altında olduğunu belirterek, "Tarih boyunca bu iradeyi test etmek isteyenleri milletimiz, imkan ve koşullar ne olursa olsun mutlak bir hezimete uğratmıştır. Semalardaki ezan sesine, göklerdeki şanlı bayrağımızın çehresine ve vatan toprağının tertemiz sinesine uzanan her düşmanca el, o eli kontrol eden akılla birlikte daima bertaraf edilmiştir. Ancak gördük ki bu çelikten iradeyi aşıp geçemeyenler, onlarca yıl o iradenin hamurundaki değerleri bulandırarak, temelden başlayıp yalan ve hileyle tüm benliğine sızarak amaçlarına ulaşmaya yol aramışlar" dedi.

'İHANET, BİR GECEDE YERLE YEKSAN OLUVERDİ'"İşte bu hainler 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletten gasp ettikleri makamları kudret; tankı, topu, uçağı kuvvet zannederek, korkaklıklarını kibirleriyle bastırıp bir kez daha Türk milletine meydan okudular. Ama bir ömürlük ihanet, aziz milletimizin inanç ve kararlılığı karşısında bir gecede yerle yeksan oluverdi" diyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Hainlerin güç hayalleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın dilinde ses bulan bir cümlelik gerçek önünde silinip gitti. 15 Temmuz gecesi seçtikleri liderin ardında tek vücut olup, iradesini canı ve kanıyla koruyan Türk milleti, ne kadar derine gizlense de varlığına sirayet etmiş ihaneti söküp atabileceğini; bu toprakları zehirlemek isteyen cerahati son zerresine kadar kurutabileceğini göstermiştir. Milli ve manevi varlığımız yolunda canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu uğurda kanlarını döken kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum. Ferdi olmaktan tarifsiz bir gurur duyduğum aziz milletimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: DHA