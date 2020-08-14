Son dakika haberi: Bakan Ersoy: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu ile 65 bin eser ait olduğu topraklarda kaldı... Bir son dakika haberine göre 4'Ü TUTUKLANDICumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 65 bin parça sikke ve heykel, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilenirken, gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4'Ü TUTUKLANDI Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 65 bin parça sikke ve heykel, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilenirken, gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: DHA