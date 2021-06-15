Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor.
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Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor.

Son dakika haberi: Bakan Elvan: 'Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Elvan: "Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor.

Bakan Elvan: "Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Dün açıklanan cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuzu işaret ediyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. - Haberler Ekonomi
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