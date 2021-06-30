Son dakika haberi | Bakan Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değil
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Son dakika haberi | Bakan Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değil

Son dakika haberi | Bakan Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değil
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, fiyat istikrarını sağlama görevinin Merkez Bankası'nın olduğunu, hiçbir şekilde bankaya müdahalenin söz konusu olmadığını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, fiyat istikrarını sağlama görevinin Merkez Bankası'nın olduğunu, hiçbir şekilde bankaya müdahalenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakan Elvan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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