Son dakika haberi | Bakan Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değil

Son dakika habere göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, fiyat istikrarını sağlama görevinin Merkez Bankası'nın olduğunu, hiçbir şekilde bankaya müdahalenin söz konusu olmadığını açıkladı.