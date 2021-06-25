Son dakika haberi... Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız (2)
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Son dakika haberi... Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız (2)

Son dakika haberi... Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız (2)
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: VALİLİK, BELEDİYE VE AK PARTİ'YE ZİYARETHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 'İş Dünyası ile Buluşma' programının ardından Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

VALİLİK, BELEDİYE VE AK PARTİ'YE ZİYARET

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 'İş Dünyası ile Buluşma' programının ardından Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Valilik ziyareti sırasında bakanlar, şeref defterini imzaladı.


Son dakika haberi... Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız (2)
Son dakika haberi... Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız (2)
Son dakika haberi... Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız (2)
Son dakika haberi... Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız (2)
Son dakika haberi... Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız (2)
Son dakika haberi... Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
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