Son dakika haberi... Bakan Elvan: İhracatta 200 milyar doların üzerine çıkacağız (2)

Son dakika haber: VALİLİK, BELEDİYE VE AK PARTİ'YE ZİYARETHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 'İş Dünyası ile Buluşma' programının ardından Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.