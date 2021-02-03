Son dakika haberi... Bakan Elvan: Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden taviz vermeyeceğiz
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Son dakika haberi... Bakan Elvan: Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden taviz vermeyeceğiz

03.02.2021 13:44 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:48
Son dakika haberi... Bakan Elvan: Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden taviz vermeyeceğiz

Son dakika haber: Bakan Elvan: Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden taviz vermeyeceğizHAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor.

Bakan Elvan: Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden taviz vermeyeceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Elvan, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil" ifadesini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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